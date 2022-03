Schiphol hoopt met banenmarkt nieuw personeel naar de luchthaven te lokken

Schiphol wil dit weekend met een grote banenmarkt nieuw personeel over de streep trekken om de vele vacatures op de luchthaven in te vullen. Vorig jaar zomer zorgde het grote personeelstekort voor lange wachtrijen, vertragingen en zelfs achtergebleven koffers.

Wie wel op tijd aan boord was, kon ook niet altijd rekenen op een onbezorgde vakantie. Het bedrijf Viggo, verantwoordelijk voor de afhandeling van Transavia, had niet genoeg personeel om alle koffers tijdig bij de vliegtuigen af te leveren. Tot woede van de reizigers liet de luchtvaartmaatschappij de bagage meerdere keren noodgedwongen achter op Schiphol.

Vorig jaar zomer zorgde het personeelstekort voor chaotische taferelen met lange wachtrijen op Schiphol. Het was voor de medewerkers niet altijd mogelijk om alle reizigers op tijd in te checken. Daardoor zagen sommige passagiers hun vluchten zonder hen vertrekken.

Kofferchaos drijft passagier tot uiterste: marechaussee grijpt in op Schiphol

