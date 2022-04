Steeds meer opvangplekken vluchtelingen in 't Gooi: zo staat het er nu voor

Van het voormalige Vara-gebouw in Hilversum tot aan een al lang leegstaand hotel in Huizen: in 't Gooi draait de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne op volle toeren. De teller van het aantal plekken staat ondertussen op vijftien locaties, waar al met al 759 Oekraïense vluchtelingen opvangen kunnen worden.

De laatste weken komen de Gooise gemeenten met steeds meer locaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Laren maakte bijvoorbeeld eind vorige week de eerste twee grotere opvanglocaties bekend. Daarnaast zijn er ook de nodige inwoners in 't Gooi die Oekraïners in huis hebben genomen. Die zijn niet opgenomen in het regionale overzicht.

De coördinatie van de vluchtelingentoestroom naar 't Gooi wordt gedaan door de veiligheidsregio. De regio moest in eerste instantie zo'n duizend vluchtelingenopvangen. Dat aantal is ondertussen verdubbeld.

Klooster

De komende tijd dienen zich nog meer opvanglocaties aan. Vanaf morgeb kunnen er bijvoorbeeld veertien Oekraïners terecht in een pand aan de Dammerweg in Nederhorst den Berg en nemen 25 vluchtelingen hun intrek in Groepsverblijf 't Laer in Laren. Later deze maand volgen onder meer nog Crailo (120 vluchtelingen) en oud-klooster Mariënburg (20 vluchtelingen) in Bussum en Wijkgebouw Het Drieluik (25 vluchtelingen) in Loosdrecht.

Een aantal gemeenten in 't Gooi heeft al leefgeld uitgegeven aan Oekraïners. Dat terwijl er nog geen landelijke regeling is voor het uitkeren van leefgeld.

Volgens de veiligheidsregio moet die regeling er deze maand zijn. Gemeenten hebben tot die tijd zelf de vrijheid alvast uitkeringen te verstrekken aan mensen die in een gemeentelijke én particluliere opvangplek zitten. Wel moeten de gemeenten hun administratie zelf bijhouden.