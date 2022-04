Laren pakt door met opvangplekken: oud bankgebouw omgebouwd voor vluchtelingen

Laren heeft deze week aan akkoord bereikt met de eigenaar van het oude bankgebouw. Het duurt nog een maand voordat de eerste vluchtelingen erin kunnen. De aanpassingen vinden de komende weken plaats.

Geld voor verbouwing

"De Rabobank is relatief snel en eenvoudig geschikt te maken en voor voldoende tijd beschikbaar. Wij stellen 80.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van de benodigde aanpassingen en inrichting", aldus B&W.

Ook de nutsvoorzieningen en het beheer van de locatie komen voor rekening van de gemeente, wat gebruikelijk is, voegt het college eraan toe. Laren neemt hiermee vast een voorschot op vergoedingen die vanuit het Rijk zijn toegezegd voor de opvang van vluchtelingen.

Toelichting

De overeenkomst geldt tot het einde van dit jaar. Volgens de gemeente zijn de omwonenden vrijdag 1 april per brief op de hoogte gebracht van de komst van de vluchtelingen. Met de fractievoorzitters van de politieke partijen is donderdag afgesproken dat het college een toelichting gaat geven aan de gemeenteraad over de verschillende activiteiten rond de opvang van de Oekraïners.

Dit is de tweede grotere opvanglocatie in Laren. Donderdag maakte de gemeente al melding van Groepsverblijf 't Laer; een onderkomen van het Goois Natuurreservaat midden in het bos. Een dag eerder maakte NH Nieuws een reportage over het Laarder Burger Initiatief Oekraïne. Vrijwilligers maken huurhuizen en leegstaande woningen zo snel als kan klaar voor opvang van vluchtelingen.