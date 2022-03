Laren opent eerste grotere opvanglocatie: 25 vluchtelingen in groepsverblijf midden in het bos

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de locatie zo in te richten dat de vluchtelingen hier voorlopig onderdak vinden. Morgen zou alles al klaar moeten zijn, zodat de Oekraïners het groepsverblijf met natuurspeeltuin hun tijdelijke huis kunnen noemen.

Voor Laren betekent dit de eerste opvanglocatie voor vluchtelingen. In het BEL-gebied (Blaricum, Eemnes en Laren) zijn al wel Oekraïeners opgevangen. In De Witte Bergen, niet ver van het groepsverblijf vandaan, zijn dertig vluchtelingen ondergebracht in het hotel dat op Eemnesser grondgebied staat.

"Samen met maatschappelijke partners én onze inwoners willen we er alles aan doen om deze mensen te helpen. We hopen dat we de vluchtelingen uit Oekraïne een gevoel van veiligheid kunnen bieden", laat de gemeente weten.

Meer locaties

Laren zet zich net zoals alle andere gemeenten in voor de komst van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat is een opdracht die van het Rijk is gekomen. Locaties voor de korte en langere termijn zijn nodig. Hierin werkt Laren samen met alle gemeenten uit 't Gooi en in het bijzonder met Blaricum en Eemnes.