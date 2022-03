Hotel Newport bijna klaar voor opvang 180 Oekraïners

Hotel Newport aan de Labradorstroom in de haven van Huizen is bijna klaar om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In het hotel kunnen maximaal 180 vluchtelingen gehuisvest worden. De eerste groep zal woensdag aankomen, mits er voor die tijd warm water is. Dat is nu nog niet het geval.

Medewerkers werken aan de opvang van vluchtelingen in Hotel Newport in Huizen - Daan Visser

Het hotel staat al vijf jaar leeg, met uitzondering van een anti-kraakbewoner af en toe. Na afspraken met de Vereniging van Eigenaren mogen er nu tot maximaal eind dit jaar Oekraïense vluchtelingen in hotel Newport gehuisvest worden. De afgelopen twee weken zijn de medewerkers van de gemeente en vrijwilligers druk bezig geweest met het bewoonbaar maken van het hotel. "Kortweg doen wij aan bed, bad, brood, wifi en water", zegt coördinator Lizzy Mercx. "Alleen dat laatste moet nog geregeld worden, voordat de vluchtelingen er intrek kunnen nemen. Hoewel de organisatie geen zeggenschap heeft over de nieuwe bewoners van het hotel, benadrukt Mercx wel dat Newport vooral erg geschikt is voor de meer kwetsbare vluchtelingen, zoals moeders met kinderen en ouderen. De tekst gaat verder onder deze foto's.

Het grootste deel van het hotel zal bewoond gaan worden door de Oekraïners. In totaal gaat het om 7 verdiepingen met 46 kamers. Er zijn zogenoemde 'suitekamers' beschikbaar, waar vier vluchtelingen kunnen verblijven. Deze kamers hebben naast een tweepersoonsbed ook een stapelbed en een keuken. Verder zijn er tweepersoonskamers beschikbaar. Deze hebben een tweepersoonsbed, maar geen eigen keuken. Eén hotelkamer zal niet bewoond worden door vluchtelingen, maar gaat door een huisarts gebruikt worden als huisartsenpraktijk. "Het is ontzettend fijn dat er een arts speciaal voor de vluchtelingen is en daar ook praktijk gaat houden, want de huisartsen hebben het nu al heel druk met hun eigen patiënten", zegt de trotse wethouder Maarten Hoelscher. De tekst gaat verder onder deze foto's.

De grote zaal, ook wel het Atrium genoemd, zal dienen als een soort centrale hal. De kelder wordt klaargemaakt met faciliteiten als een fietsenstalling, een kleine kledingwinkel en een wasruimte. Ook op de derde verdieping komt een wasruimte. Op de begane grond wordt de bibliotheek vervangen door een internetcafé. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen met al deze faciliteiten zo snel mogelijk zelfstandig kunnen leven in het hotel. De eerste groep vluchtelingen wordt woensdag verwacht, mits er voor die tijd warm water is.