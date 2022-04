Rompdelen nieuw marineschip 'Den Helder' te water: "Bijzonder moment"

Op een werf van Damen Shipyards in Roemenië is vandaag een groot deel van de romp van het nieuwe bevoorradingsschip 'Den Helder' te water gelaten. Het wordt het eerste marineschip dat de naam van de thuishaven draagt. Twee delen van de romp gleden rond 10.45 uur van de zijhelling het water in.

Eerder was hij ook al betrokken bij de bouw van de Zr. Ms. Karel Doorman, het zusterschip waarop dit ontwerp gebaseerd is. "Vooral voor de mensen op de werf blijft het een mooi moment. Als het blijft drijven, zoals berekend, weet je dat je het goed gedaan hebt."

"Het blijft indrukwekkend om te zien dat 4.300 ton staal het water in glijdt", vertelt kapitein ter zee Glijn van Marion, die als projectleider bij de Defensie Materiaal Organisatie aan de bouw van het schip verbonden is.

Ook maakt de oorlog duidelijk hoe noodzakelijk dit nieuwe schip is, vindt de projectleider: "Dit schip gaat tekortkomingen op het gebied van bevoorrading op zee wegnemen, de actualiteit maakt dat alleen maar duidelijker. Defensie beschikt nu alleen over de Zr. Ms. Karel Doorman als bevoorradings- en ondersteuningsschip. Zij wordt vaak ingezet bij ons samenwerkingsverband met de Duitsers. Maar we willen tegelijkertijd ook zelfstandig kunnen opereren. Een tweede bevoorradingsschip om de andere eigen marineschepen te bevoorraden is dus hoognodig", zegt kapitein ter zee Van Marion.

De bouw van het schip loopt op schema, ze liggen zelfs wat voor, maar er zijn ook zorgen. De oorlog in Oekraïne, zorgt voor extra alertheid. "De oorlog heeft op dit moment geen invloed op de bouw van het Combat Support Ship. Alles gaat op de gewone manier door en de bouw verloopt volgens planning. Maar we houden dat natuurlijk scherp in de gaten", zegt Van Marion.

Naar goed gebruik werd er eerder al, bij de kiellegging vorig jaar juni, een 'geluksmunt' in het schip verwerkt. "We hebben daar een passende munt voor gezocht. Het is een halve gulden geworden uit 1822. Dat was het jaar dat de toenmalige marinehaven in Den Helder officieel werd overgedragen aan de Marine", legt Van Marion uit,

"Het is een traditioneel en ceremonieel gebruik. Vroeger, bij de houten schepen, legden ze de munt onder de hoofdmast. Nu hebben we het in de bodem van het schip gelast. Het moet voorspoed brengen voor het schip en de bemanning."

De 'Den Helder' zal, als het gereed is, eerst gaan proefvaren. Van Marion: "Vooralsnog in de Roemeense regio. Maar ook dat houden we in de gaten. In juni 2024 komt het dan naar Den Helder waar alle specefieke systemen van Defensie zullen worden ingebouwd. Het is de verwachting dat het schip een jaar later helemaal inzetbaar zal zijn. Dan komt het ook pas officieel in dienst van de Marine en zal ze officieel Zr. Ms. Den Helder gaan heten. Je kan merken dat er veel interesse is voor dit schip vanwege de naam. Ik denk dat er ook een hoop mensen in de regio Den Helder zijn die het prachtig vinden dat het schip nu deze naam krijgt."