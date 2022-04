Traditioneel Kienen in Abbekerk maakt doorstart dankzij zes verenigingen

Kienen met Kerst: dat is eigenlijk de traditie in Abbekerk. Maar de editie van 2021 kon niet doorgaan, en dus werd het dit weekend ingehaald. Het is niet het enige dat anders is: de vorige organisator stopte ermee. En dus was dit de eerste editie die georganiseerd werd door zes plaatselijke verenigingen. Verslaggever Sander Huisman ging op pad om te kijken bij het Kienen.

Het is net iets anders dan Bingo, maar het lijkt er verdacht veel op: Kienen. Al ruim twintig jaar wordt het gespeeld in Abbekerk en Lambertschaag. Al die tijd georganiseerd door ‘de Nut’: de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Maar ‘de Nut’ stopte, en dus nemen maar liefst zes verenigingen het balletje over. Het zijn de clubs die al die jaren per toerbeurt het goede doel waren waarvoor gespeeld werd. Artikel gaat verder onder de foto:

De traditie van het Kienen in Abbekerk wordt doorgezet. - Sander Huisman / WEEFF

Het dorpshuis, het zwembad, de voetbalclub, de ijsvereniging, de triatlon en KSB, de organisatie van de huttenbouw. Dat zijn de verenigingen die het evenement organiseren. En dus zit de zaal vol met ruim honderd fanatieke spelers. Zodra de eerst getallen genoemd worden, valt de ruimte in het dorpshuis stil. Iedereen is gespannen op zoek naar de juiste nummertjes op het formulier. Dit jaar wordt het dus tweemaal Kienen in Abbekerk. Want in december wordt de traditie gewoon doorgezet, en zal editie 2022 aan de beurt zijn.