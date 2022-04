Alle alarmbellen gaan af in Volendam: "Als je dat weggeeft, dat wil je niet meemaken"

Met De Graafschap liep Daryl van Mieghem vorig seizoen op het allerlaatste moment promotie naar de eredivisie mis. In Volendam leek de aanvaller lange tijd op weg met twee vingers in de neus dat kunstje wél te flikken. Maar na vijf wedstrijden zonder zege is promotie niet meer vanzelfsprekend. "We zijn er zo dichtbij. Ik heb het in de kleedkamer ook gezegd: Als je dat weggeeft, dat wil je gewoon niet meemaken."