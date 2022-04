Boze supporters dringen na nieuwe zeperd kleedkamer FC Volendam binnen

Na de verloren thuiswedstrijd van FC Volendam tegen TOP Oss (1-2) zijn twee supporters de catacomben van het Volendam-stadion binnengedrongen. Zij kwamen in de kleedkamer verhaal halen. Tot ergernis van trainer Wim Jonk. "Mafkezen zijn het."

Met zachte hand kon het duo naar buiten worden gewerkt en werd de rust snel hersteld. In de eerst helft moest scheidsrechter Joey Kooij het duel heel kort even stilleggen omdat er vanuit het vak met de fanatieke aanhang spullen op het veld werden gegooid. Na de mededeling van de speaker dat de arbiter bij een volgend incident de wedstrijd definitief zou staken, bleef het rustig.

FC Volendam kwam vanavond voor de vijfde achtereenvolgende keer niet tot winst en verspeelde de afgelopen wedstrijden de koppositie in de eerste divisie. Doordat de concurrrentie ook punten morste, heeft de ploeg van Jonk promotie naar de eredivisie nog altijd volledig in eigen hand.

Maandag is de eerstvolgende wedstrijd in Eindhoven tegen Jong PSV. Dat duel kun je rechtstreeks volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport.