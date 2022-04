Sneeuwballenverzamelaar over laatste aanwinst: "Had er niet meer op gerekend"

Het begon met een sneeuwbal die hij 'zomaar' bewaarde in de diepvries zeker twintig jaar geleden. "Ik verzamel graag dingen dus als je het eenmaal een keer gedaan hebt, doe je het het jaar erna weer. Voor je het weet heb je een verzameling", vertelt Kees Oosterbaan uit Alkmaar. Waarschijnlijk heeft hij met zijn negentien ballen in de vriezer de grootste en misschien wel de enige sneeuwballenverzameling ter wereld.

Zelf is Kees heel gewoon gebleven en vindt hij zijn verzameling eigenlijk niet zo interessant. Hij is dan ook verbaasd over onze belangstelling. De bal die hij gisteren maakte, zit wel al in een zakje in de vriezer maar er staat nog geen datum op. Hij maakte er twee: "Eentje om weg te geven aan iemand die er belangstelling voor heeft."

Hij zou ook wel willen ruilen tegen een bal uit een jaar dat hij nog niet heeft, maar hij kent geen andere verzamelaars dus gebruikt hij zijn extra ballen als verrassing voor liefhebbers.

Bijzondere bal

De bal die hij gisteren aan zijn verzameling heeft toegevoegd is bijzonder want het kwam niet eerder voor dat er zo laat in het jaar nog zo'n pak sneeuw viel. "Ik had er niet meer op gerekend en was dan ook blij verrast", zegt Kees. Hij was niet alleen verrast door het feit dat het sneeuwde maar ook door de kwaliteit van wat er viel. "Het was echt goede sneeuw, plaksneeuw waar je uitstekend ballen of poppen van kunt maken", omschrijft hij.

Ruimtegebrek

Nu past de verzameling van Kees nog in een lade van zijn huis-, tuin- en keukendiepvries. Maar als Kees tijd van leven heeft, dreigt ruimtegebrek. Kees is dan ook van plan contact te zoeken met het stadsarchief van de gemeente Alkmaar om te onderzoeken of die de bewaarklus van hem willen overnemen.

Hij hoopt dat zijn sneeuwballenverzameling ooit de status van cultureel erfgoed zal verwerven. "Vroeger sneeuwde het veel vaker, een sneeuwballengevecht hoorde bij de cultuur. Door de klimaatverandering dreigt dat te verdwijnen. Ik vind het belangrijk dat we daarom echte sneeuwballen bewaren. Geen foto's maar de echte bal."