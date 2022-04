Gooise natuurfotograaf gaat los op sneeuw

Wie er vroeg bij was kon vanochtend op de Westerheide genieten van een winter wonderland. En dat op 1 april! Natuurfotograaf Arie van den Hout was een van de fanatiekelingen die nog voor zonsopgang op pad ging.

Arie's passie is fotografie, maar nog meer houdt hij van de natuur. Deze besneeuwde ochtend was voor hem dan ook een schot in de roos. "De sneeuw is om te beginnen sprookjesachtig. Het is schoon en wit. En schoonheid is toch wat we proberen te vinden in fotografie."

Sporen in de sneeuw

De sneeuw komt ook nog goed van pas bij de zoektocht naar dieren. Om ze vast te leggen zoekt Arie naar sporen die de aanwezigheid van een hert of vos kunnen verklappen. "Het voordeel van de sneeuw is, waar je normaal zou denken: er loopt geen ree of konijn of wat dan ook, kan je nu zien dat hier bijvoorbeeld een konijn gelopen heeft."