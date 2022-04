Haarlem ontwaakt in witte stad: sneeuw leidt niet tot problemen in regio

De regio Haarlem was vanmorgen voor een groot deel bedekt onder een laag sneeuw, maar dat was van korte duur. Gisteravond kwamen de eerste vlokken uit de lucht, en vanmorgen zette de dooi al gauw in. De sneeuwval heeft in de regio niet tot grote problemen geleid. Wel waarschuwt Spaarnelanden voor fietspaden die nog glad kunnen zijn.

Sneeuwpret in Haarlem - NH Nieuws / Kimberley Luske

Een laag sneeuw bedekte de stad gisteravond rond een uur of negen. Plaatselijk lag vanmorgen zo’n 5 centimeter. Dit heeft niet geleid tot problemen bij NS, de treinen reden vanmorgen gewoon volgens dienstregeling. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er ook geen grote ongelukken gebeurd in de regio met betrekking tot het weer. 'Fietspaden kunnen nog glad zijn' Spaarnelanden begon gisteravond al preventief met strooien. "Daarvoor gaan we altijd te werk volgens het gladheidbestrijdingsplan", zegt woordvoerder Natasha Nicolai. "We zorgen dan als eerste dat de belangrijke hoofdwegen, busbanen en fietspaden vrijgemaakt en gestrooid worden. Tot vanmorgen 6.00 uur zijn ze bezig geweest." Wel moet er volgens haar nog rekening gehouden worden met gladde fietspaden en wegen in de binnenstad. "Daar waarschuwen we actief voor. Het kan zijn dat er op sommige paden of wegen nog sneeuw ligt." Tekst loopt door onder de video.

Haarlem bedekt onder laagje sneeuw - NH Nieuws / Kimberley Luske

De sneeuwpret was van korte duur. Vanmorgen vroeg begon de dooi al in te zetten en was het sneeuw hier en daar aan het smelten. Volgens weerman Jan Visser is er waarschijnlijk in de loop van de middag niets meer van te zien vanwege de oplopende temperaturen.

