Na een half jaar rust maakt Laren zich weer op voor komst van autospotters

Een half jaar lang zijn maatregelen in het centrum van Laren niet nodig geweest. Maar nu de eerste signalen binnenkomen dat jonge autospotters zich weer gaan melden in het dorp, bereidt de gemeente zich voor. De kans bestaat dat toegangswegen naar de Brink opnieuw moet worden afgesloten om alles verkeersveilig te houden.

Deze integrale aanpak wierp wel de gewenste vruchten af. "Door de gekozen inzet is de rust afgelopen jaar in belangrijke mate teruggekeerd en daarmee effectief geweest", laat de Larense burgervader weten.

Hoe hiermee om te gaan, was de vraag. Informeren en handhaven werkten niet. Daarom besloot de gemeente het vorig jaar anders aan te pakken. Op drukke momenten werden twee toegangswegen naar de Brink afgesloten en zette Laren hosts, verkeersregelaars, politie en buitengewone opspringsambtenaren (boa's) in.

Lange tijd is Laren op zoek geweest naar de juiste aanpak. De trend van het autospotten door vooral jonge mensen met een camera begon in 2020. Bijna ieder weekend in coronatijd legde een grote groep jongeren de zogeheten supercars vast. Dat zorgde voor verkeersdrukte, verkeersonveilige situaties en geluidsoverlast in het centrum van de gemeente. Een onacceptabele situatie, aldus burgemeester Nanning Mol.

Mol meldt nu dat er afgelopen zomer steeds minder spotters waren te zien op het moment dat de toegang tot de Brink werd beperkt. In september is de maatregel steeds minder nodig geweest en vanaf oktober is de aflsluitingsmethode in combinatie met de aanwezigheid van hosts, verkeersregelaars en boa's helemaal niet meer aan de orde geweest. De inzet is dan ook stopgezet.

2.000 euro per weekend

Daar is de gemeente ook blij mee, want het vergt veel van de gemeentelijke organisatie en kost geld. In de eerste weken hebben de ambtenaren veel uren gestopt in de integrale aanpak en daarnaast is dit een kostbare aanpak. De inhuur van externen, zoals de hosts en verkeersregelaars, bedraagt per weekend 2.000 euro. In totaal heeft de integrale aanpak de gemeente Laren 50.000 euro gekost.

Maar de rust lijkt voorbij te zijn. Na een half jaar niets heeft Laren nu signalen ontvangen, onder andere van de politie, dat de drukte op en rond de Brink weer toeneemt qua verkeer en autospotters. Als dit weer de spuigaten dreigt uit te lopen dan haalt de gemeente meteen de integrale aanpak van stal 'om de toestroom tegen te gaan', zo meldt de burgemeester.