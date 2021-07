Laren houdt tot na de zomer maatregelen om autospotters te weren

De gemeente Laren blijft zich de komende tijd inzetten tegen grote groepen autospotters op de Brink. Verkeersregelaars en hosts houden de veiligheid in de gaten en wegen worden afgesloten als het te druk is.

De autospotters vormen al lange tijd een probleem op de Larense Brink. Sinds de coronacrisis is het aantal spotters geëxplodeerd. De grote groepen jongeren proberen foto's te maken van peperdure auto's die voorbij rijden. Volgens de gemeente zorgt dat voor levensgevaarlijke verkeerssituaties.

Sinds een paar maanden staan er in het weekend en op feestdagen verkeersregelaars en hosts om de autospotters in de gaten te houden. Daarnaast worden wegen afgesloten als het te druk is. In praktijk is dit een half uur op de drukste momenten.

De gemeente laat weten dat de inzet van verkeersregelaars en hosts effectief is. Dus zetten ze het door tot na de zomer. "We schalen de inzet verder op- of af naar gelang de situatie dit vraagt", zo schrijft ze.

Te duur

Tot nu toe wordt gebruik gemaakt van particuliere beveiliging. Maar dat is te duur, dus vanaf nu staan er toezichthouders en boa's op de Brink. Ook worden verkeersregelaars alleen nog ingehuurd tijdens de toppunten van de overlast.

Na reacties uit het dorp zijn er ook een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo wordt er extra gesurveilleerd in omliggende straten om sluipverkeer tegen te gaan, is de bewegwijzering aangepast om duidelijk te maken dat de winkels bereikbaar zijn en wordt de afsluiting alleen ingezet als er daadwerkelijk te veel supercars en autospotters zijn.

De gemeente hoopt dat doordat er steeds meer versoepelingen zijn, het aantal autospotters ook weer afneemt. Tegelijkertijd verwachten ze niet dat zonder structurele maatregelen de Brink echt rustig wordt. "Dit is een trend die al diverse jaren gaande is en samenhangt met de algehele aantrekkingskracht van het dorp."