Te veel autospotters op kruispunt in Laren, gemeente handhaaft extra

LAREN - Het centrum van Laren is een komen en gaan van mooie auto's. Het Noord-Hollandse dorp is dan ook in trek bij de autospotters, maar burgemeester Nanning Mol van Laren laat de komende weekenden BOA's en poltitie extra surveilleren in het centrum van Laren. "Wij merken dat het te druk wordt en daarom gaan wij extra handhaven", aldus Mol.