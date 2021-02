Nog meer maatregelen tegen autospotters: wegen naar Brink dit weekend afgesloten

LAREN - De toestroom van autospotters naar de Larense Brink lijkt ondanks meerdere maatregelen, niet te stoppen. Sterker nog, burgemeester Nanning Mol verwacht dat het alleen maar drukker wordt met het voorjaar in aantocht. Daarom neemt de gemeente aankomend weekend al extra maatregelen in de hoop de jonge autotoeristen uit het centrum te weren.

Aankomend weekend zullen er bijvoorbeeld een aantal toegangswegen richting het centrum afgezet worden. Ook zullen er verkeersregelaars ingezet worden om de doorstroming op de Brink te garanderen. Daarnaast worden ook nog extra boa's en politie ingezet om drukte te voorkomen.

"De auto's en spotters zorgen voor extra drukte en leveren soms gevaarlijke situaties op", luidt het statement van burgemeester Mol. "We zijn ons er goed van bewust dat de coronamaatregelen maken dat men op zoek is naar alternatieve vormen van vermaak. Echter vinden we het belangrijk dat we er met elkaar voor blijven zorgen dat we ons houden aan de afspraken rondom de aanpak van het coronavirus."

In het verleden zijn er al meerdere boetes uitgedeeld aan autospotters en automobilisten. Voor de spotters vaak vanwege het niet afstand houden, de automobilisten vaak voor overlast zoals te veel lawaai maken.

Welke wegen afgesloten?

Niet alle wegen richting de Brink worden afgesloten. Het gaat dit weekend om de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat, de Eemnesserweg en de St. Jansstraat. Via alle drie de routes wordt toegang tot de Brink geblokkeerd.