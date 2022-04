Overlast door sneeuw en wind: kelders ondergelopen en code geel vanwege gladheid

De sneeuw en wind hebben ervoor gezorgd dat het water op verschillende plaatsen erg hoog is komen te staan. Aan het Slobbeland in Volendam zijn gisteravond kelders ondergelopen en aan de Noorder IJdijk in Amsterdam dreigden woonboten los te raken van de wal. Op de weg kan het glad zijn, daarom geldt er code geel.

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland begon gisteravond rond 22.30 uur met het leegpompen van een kelder aan de Slobbeland in Volendam. Het water was zo hoog komen te staan in het Markermeer dat het buiten de oevers is getreden. De gemeente heeft het pompen overgenomen van de brandweer. "Door de straffe noordoosten wind is het water van het Markermeer natuurlijk naar het zuidwesten geblazen", vertelt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. Hij vindt het bijzonder dat dit gebeurt na een maand droogte. "Zo verschrikkelijk hard waait het nou ook weer niet. Het heeft niets met de neerslag te maken." Visser vertelt dat er zo'n 10 millimeter neerslag is gevallen, maar dat dat door de weinige regen van de afgelopen tijd zo de grond in trekt. Ook in de haven van Monnickendam stond het water gisteravond erg hoog, zoals op onderstaande foto te zien is. Tekst gaat door onder de foto.

NH Nieuws

Aan de Amsterdamse Krijn Taconiskade en rond de Noorder IJdijk stond het water zo hoog, dat de woonboten los dreigden te raken. De brandweer heeft de woonboten samen met Rijkswaterstaat en KNRM gecontroleerd. Rond 2.30 uur constateerden ze dat alle boten vast lagen, laat de brandweer via Twitter weten. Code geel Gisteren werd er al tot 10.00 uur vanmorgen code geel afgekondigd door het KNMI, vanwege de sneeuw en de gladheid die daardoor kan ontstaan. Wees dus voorzichtig als je de weg op gaat. Gisteravond is er nog flink gestrooid in de provincie. Ook laat Rijkswaterstaat weten dat er sneeuwschuivers de weg op zijn gegaan. "Toch kan het op sommige rijstroken nog best wit zijn." Op de A4 gebeurde vanmorgen verschillende ongelukken. Na een ongeluk ter hoogte van Sloten werd het verkeer omgeleid via de A10, A9 en A2. Inmiddels is de weg vrijgegeven. Volgens de ANWB waren er drie auto's betrokken bij het ongeluk. Over slachtoffers is niets bekend.