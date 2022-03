Langer door: gemeentes hebben strooiwagens klaar staan voor 'voorjaarssneeuw'

"Er zijn genoeg mensen om te strooien en er is genoeg zout. Als het moet, rukken we uit"

Ook woordvoerder Tom Scherder van Gooise Meren meldt dat de strooidienst in zijn gemeente voldoende mensen, zout en materiaal beschikbaar heeft. "De ploegleiders hebben zo nodig ieder uur contact met de Meteorologische Dienst omtrent de weersverwachtingen. En als er aanleiding toe is, rukken ze uit."

Wel of niet strooien?

De Noord-Hollandse gemeentes beslissen gedurende de dag welke maatregelen nodig zijn, veel hangt af van het weer. Laren blijft nuchter onder de voorspellingen: met extra maatregelen wordt gewacht totdat het écht nodig is. Amstelveense woordvoerder Juke Warmerdam zegt het weer nauw in de gaten te houden en rekening te houden met tien centimeter sneeuw.

Warmerdam: "Het kan veel kanten op gaan. Tien centimeter sneeuw, dat is niet één, twee, drie weggeschoven, daar ben je even mee bezig. Ook de temperatuur is belangrijk, als het wegdek onder de nul graden komt, dan gaan we meteen strooien en schuiven. Maar het kan ook gaan regenen, dan kun je niet preventief strooien, want dan spoelt het zout weg. "

Haarlemmermeer laat weten maar een paar milimeter tot enkele centimeters te verwachten, dus woordvoerder Wim Koevoet maakt zich geen zorgen. "Er gaat preventief gestrooid worden, aan het begin van de avond. De temperatuur komt niet onder de nul graden, dus er zal niet veel sneeuw blijven liggen."