Ongelukken op besneeuwde A4 zorgen voor lange files

Door de sneeuwval en ongelukken loopt het verkeer op de A4 vanochtend in beide richtingen vertraging op. De grootste hinder is voor verkeer richting Amsterdam, dat tussen de knooppunten Burgerveen en De Hoek in een lange file terechtkomt.

Oorzaak is een ongeluk, zo meldt Rijkswaterstaat op Twitter. Inmiddels staat het verkeer over een afstand van ruim 10 kilometer muurvast, wat voor ruim een uur vertraging zorgt. Op de bijgevoegde foto is goed te zien dat ten tijde van het ongeluk een deel van de rijstroken besneeuwd was.