Sneeuw in april: is de natuur uit balans?

Na een zachte winter en de warme, zonnige dagen van de afgelopen weken zag je het misschien niet meer aankomen. Sneeuw. Het komt niet vaak voor, maar volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser is het geen bijzonder verschijnsel. "In 1979 sneeuwde het zelfs nog in mei."

Sneeuw in april is volgens Jan Visser niet bijzonder, ook al komt het niet vaak voor. "In 1952 hadden we in de provincie zware sneeuwval, in 1978 lag er bijvoorbeeld in Wognum op 11 april 18 centimeter sneeuw en in 1979 sneeuwde het zelfs nog in mei."

Grillig voorjaar

Dat sneeuw in april geen unicum is, is volgens Visser ook terug te zien in weerspreuken over de maand, zoals 'aprilletje zoet, heeft nog wel eens een witte hoed '. "Het voorjaar is grillig. We hebben een zachte winter gehad en in maart was het vaak mooi weer, maar nu zijn de bordjes verhangen."