Rechter zet streep door plannen supermarkt aan rand Bergen

De provincie Noord-Holland is door de Raad van State in het gelijk gesteld in hun bezwaar tegen het bestemmingsplan om de Aldi uit het centrum van Bergen te verplaatsen naar de Bergerweg. De hoogste bestuursrechter heeft bestemmingsplan vernietigd. Verplaatsing buiten het centrum was nodig om de plannen voor een nieuw dorpshart te realiseren.

Nu de Aldi niet naar de Bergerweg kan, ligt er een bom onder alle overeenkomsten die de gemeente Bergen had gesloten met partijen die nodig waren voor de gewenste ontwikkeling van de Harmonielocatie in het centrum, stelt mediapartner Duinstreek Centraal .

In april vorig jaar stemde de gemeenteraad van Bergen in met het bestemmingsplan, ondanks waarschuwingen van de provincie dat dit in strijd was met de provinciale regels. Het plan voorzag in een nieuwe locatie voor een Aldi supermarkt aan de Bergerweg, waar nu nog een drankengroothandel is gevestigd.

Boven de nieuwe supermarkt zouden twaalf appartementen komen en daarachter 24 woningen. Dit moest verplaatsing mogelijk maken van de bestaande vestiging van de Aldi uit het centrum van Bergen. Daarmee zou Aldi ook afzien van een verhuizing naar de Harmonielocatie, waarover al beloftes waren gedaan.

Het bestemmingsplan was volgens de provincie in strijd met het provinciaal beleid rond detailhandel, provinciale wegen en inrichting van het landelijk gebied. Volgens de provincie maakt het deel uit van het Bijzonder Provinciaal Landschap, dat beschermd moet worden.