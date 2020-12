Provincie dreigt verplaatsing supermarkt Bergen te blokkeren

In september stuurde de provincie haar zienswijze op de Bergense plannen voor een supermarkt en 38 woningen naar de gemeente. Het bestemmingsplan is volgens de provincie op punten in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

Bergen hoopte dat een aangepast bestemmingsplan met de overgenomen adviezen van de provincie, alsnog toestemming zou opleveren om de Aldi te verplaatsen naar de Bergerweg. "We hebben de zienswijze van de provincie goed bestudeerd en het plan aangepast", zei wethouder Valkering destijds.

De verplaatsing naar een locatie buiten de bebouwde kom is onderdeel van de jarenlange discussie over het dorpshart Bergen, waarin de Aldi het grootste struikelblok was. Het besluit om de Aldi buiten het centrum te plaatsen, en dus niet langer onderdeel te laten zijn van de plannen voor het centrum van Bergen, betekende een doorbraak in een juridische en bestuurlijke impasse waarin de gemeente zich al jaren bevond.