Provincie wil geen supermarkt buiten centrum Bergen

BERGEN - De provincie dwarsboomt de plannen van de gemeente Bergen om langs de Bergerweg een Aldi-supermarkt toe te staan. De supermarkt zit nu nog in het centrum van Bergen. De verplaatsing naar een locatie buiten het centrum is onderdeel van de langbediscussieerde plannen voor het dorpshart Bergen, waarin de Aldi het grootste struikelblok was.

Aanstaande donderdag zou de Bergense gemeenteraad over het bestemmingsplan voor de nieuwe Aldi besluiten, maar dat is nu uitgesteld. Het plan voorzag in de verplaatsing van de Aldi naar het terrein van horecagroothandel Scholten, bij de entree van het dorp. Het besluit om de Aldi buiten het centrum te plaatsen, en dus niet langer onderdeel te laten zijn van de plannen voor het centrum van Bergen, betekende een doorbraak in een juridische en bestuurlijke impasse waarin de gemeente zich al jaren bevond.

Tegen het Aldi-plan is dus bezwaar ingediend door de provincie. Die meent dat de ontwikkelingen aan de Bergerweg 125 in strijd zijn met haar beleid, omdat een winkel niet toegestaan is buiten bestaand stedelijk gebied. De gemeente wil nu in overleg met de provincie om tot een oplossing te komen. Volgens haar valt de beoogde Aldi-locatie wél binnen bestaand stedelijk gebied, omdat er al een groothandel en bedrijfswoning staan.