Raad kiest voor Aldi aan Bergerweg en voor strijd met provincie

De Aldi-supermarkt moet toch echt op de locatie van een horecagroothandel aan de Bergerweg komen. Dat heeft een grote meerderheid van de Bergense gemeenteraad besloten. Nu volgt waarschijnlijk een confrontatie met de provincie in de rechtszaal, maar die wordt voor lief genomen: "Als we moeten kiezen, staan we liever tegenover de provincie dan tegenover onze inwoners."