College ziet geen alternatieve plek voor Aldi

Het onderzoek naar een alternatieve plek voor een Aldi-supermarkt in Bergen heeft niets opgeleverd. Dat meldt mediapartner Duinstreek Centraal . Het college van Bergen blijft erbij dat het terrein van Scholten aan de Bergerweg de beste locatie is. Het voorstel wordt vanavond besproken in de gemeenteraad.

Het College van Bergen neemt het advies uit een locatieonderzoek niet over. Adviesbureau TwynstraGudde deed onderzoek naar alternatieve plekken voor de Aldi binnen de dorpskern van Bergen. Uit zestien onderzochte locaties bleven er drie over die als potentieel alternatief werden gezien: het tenniscomplex TC Bergen, het tenniscomplex Euratom en het Uitvaartcentrum bij De Beeck, waar nu statushouders zijn gehuisvest.

Niet onmogelijk

De vestiging van een Aldi op een van die drie plekken zou geen makkelijke weg zijn, maar volgens de onderzoekers is het ook niet onmogelijk. Voor de onderzoekers wegen de bezwaren van de provincie tegen de voorkeurslocatie aan de Bergerweg zwaar. Ondanks de moeilijkheden die vestiging op een plek binnen de dorpskern met zich meebrengen, adviseren zij de gemeente toch om een keuze te maken uit één van de drie alternatieven.

Het advies van TwynstraGudde is niet overgenomen in de memo van het college aan de raad, waarin dit adviesrapport wordt samengevat. Wethouder Valkering plaatste in een persconferentie kanttekeningen bij de waarde van het oordeel van TwynstraGudde: "Die onderzoekers uit Amersfoort zijn natuurlijk niet zo goed op de hoogte van de plaatselijke situatie hier."

Draagvlak

Voor het college weegt het zwaarst dat er voor de drie locaties binnen de dorpskern geen draagvlak aanwezig is. Ook schat het college de verkeerskundige bezwaren van de alternatieven veel zwaarder in, is onzeker of de grondeigenaren van de tennisbanen de grond wel voor een Aldi willen verkopen en voldoen deze drie locaties niet aan de opdracht van de gemeenteraad.



Het college stelt vanavond de gemeenteraad voor om toch voor de Bergerweg 125 te kiezen en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Ook al zal dit leiden tot een conflict met de provincie en een gang naar de Raad van State.