Provincie vertraagt omstreden plannen Aldi in Bergen

BERGEN - De provincie staat straks tegenover een onverdeeld Bergen als de plannen worden gedwarsboomd voor de verhuizing van de supermarktketen Aldi naar de locatie aan de Bergerweg. Dat bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering in dorpscentrum De Blinkerd in Schoorl.

Dit is een artikel van mediapartner Alkmaar Centraal.

De herontwikkeling van de locatie van horecagroothandel Scholten tot een woonwijk met 38 woningen en een Aldi behoort niet tot de mogelijkheden, aldus de provincie Noord-Holland. Dat bleek al uit de eerdere zienswijze, die de provincie gaf in september.

Het college las daar alleen iets anders in. Want het college wilde met aanpassingen de Aldi alsnog naar de Bergerweg krijgen. Dat viel verkeerd bij de provincie.

Ongenoegen provincie

Dinsdag ontving de gemeente Bergen een brief. Hieruit bleek het ongenoegen van de provincie: zij vinden dat Bergen haar niet goed op de hoogte houdt wat betreft de zienswijze. Maar wethouder Klaas Valkering ontkent dit. "We doen alles volgens het boekje van de Wet Ruimtelijke Ordening, en meer dan dat." Hij verzekerde dat het gaat zoals het hoort te gaan.

Raadsleden raakten verward door de stelligheid waarmee de provincie beweerde dat de gemeente tekort zou schieten in de informatieverstrekking.

Lange schorsing

Na een lange schorsing stelde het college voor om de stemming over het bestemmingsplan te bewaren voor een volgende raadsvergadering. Valkering haalde daarbij de afscheidsrede van VVD-raadslid Annemiek Paping aan, die toen met tranen in de ogen betreurde dat er zoveel verdeeldheid was over de centrumplannen van Bergen dat het zelfs families verscheurde. "Dit bestemmingsplan moet niet verdelen, maar verbinden."

Het college gaat nu de reactie op de provinciale zienswijze alsnog op de post doen naar de Provinciale Staten, het bestuur van de provincie. Het bestemmingsplan komt dan terug op de agenda met waarschijnlijk een provinciale inbreng.

Onverdeeld

Als alle raadsleden het dan eens zijn dat de procedure correct is doorlopen, stemmen alle raadsfracties de volgende keer waarschijnlijk voor het omstreden bestemmingsplan. Als de provincie de verhuizing van de Aldi daarna wil blokkeren, denkt de gemeente bij de rechter aan het langste eind te trekken.