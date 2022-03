Gemeente Medemblik: Iraanse jongemannen in Opperdoes zijn ook uit Oekraïne gevlucht

De kleine groep Iraanse jongemannen, die momenteel in woonzorgcomplex Almere in Opperdoes verblijven, is ook uit Oekraïne gevlucht. Dat zegt de gemeente na vragen van de Dorpsraad.

NH Nieuws / Chantal Bos

De aankomst van Iraanse jongemannen in het voormalige woonzorgcomplex zorgde gisteren voor veel ophef en verbazing. Dit omdat het dorp vooraf te horen kreeg dat Medemblik de omgebouwde opvangplek aanbood als opvang voor Oekraïense moeders en kinderen. "En de oproep om spullen voor hen te brengen, leverde heel veel kinderbedjes, speelgoed en kinderkleertjes op", blikt secretaris Krijn Smit terug op de informatieavond die op 15 maart plaatsvond. Als reactie op de vragen van de Dorpsraad laat de gemeente weten dat de meeste vluchtelingen uit Kiev komen. "Het verband tussen de Iraanse jongemannen en de oorlog in Oekraïne is dat dit mensen zijn die tot 24 februari 2022 rechtmatig in dat land verbleven, net als hun gezinsleden", schrijft de gemeente. Dezelfde rechten Daarmee valt deze groep onder de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïeners (GOO) en kunnen ze worden opgevangen. "Deze groep, met rechtmatig verblijf in Oekraïne, kunnen aanspraak maken op dezelfde rechten en voorzieningen als personen met een Oekraïense nationaliteit", aldus de gemeente. Het voormalige woonzorgcomplex Almere is met hulp van vrijwilligers ingericht om 60 Oekraïeners op te vangen. Dit zal niet langer dan zes maanden duren, waarmee Medemblik dus aan de voorgestelde termijn vasthoudt. Inmiddels is de gemeente druk in de weer om het oude verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk om te toveren tot een heuse opvangplek voor 59 vluchtelingen.