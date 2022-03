Dorpsraad Opperdoes verbaasd over Iraanse jongemannen in opvang voor Oekraïners

Een deel van de Dorpsraad in Opperdoes voelt zich bedrogen door de gemeente Medemblik en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De Dorpsraad is verbaasd dat er tussen Oekraïnse vluchtelingen, die zijn opgevangen in het voormalige woonzorgcomplex Almere in Opperdoes, ook Iraanse jongemannen zitten.

Omdat Oekraïne momenteel in oorlog verkeert met Rusland, is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. West-Friesland vangt momenteel al zo'n 500 vluchtelingen op, blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws bij de gemeenten. Dat is bijna een kwart van de 2.000 plekken die de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in eerste instantie voor elkaar moest krijgen.

Om dat doel te bereiken, heeft de gemeente Medemblik onder meer twee locaties gevonden waar Oekraïnse vluchtelingen tijdelijk kunnen wonen. In totaal verwacht de gemeente om binnen twee maanden zo'n 130 vluchtelingen op te kunnen vangen.

Twijfels

Tijdens een drukbezochte informatieavond op 15 maart werden de inwoners uit Opperdoes nog ingelicht door burgemeester Frank Streng. Ook werd er een oproep gedaan om spullen te doneren voor de opvang van Oekraïnse moeders en kinderen. En vrijwilligers hebben als de wiederweerga het voormalige woonzorgcomplex omgetoverd tot een heuse opvangplek, waar acht dagen later de eerste vluchtelingen werden opgevangen.

Want een van de locaties waar momenteel 60 Oekraïners worden opgevangen is de leegstaande woonzorgcomplex Almere in Opperdoes. Dit zou vooral gaan om Oekraïnse vrouwen en kinderen. De Dorpsraad is dan ook verbaasd dat er tussen deze groep ook Iraanse jongemannen zitten.

Om volledige opheldering te krijgen over de situatie, heeft de Dorpsraad een brief gestuurd naar de gemeente. De gemeente heeft deze brief nu in behandeling. De Dorpsraad twijfelt of de noodopvang van Oekraïnse vluchtelingen wel echt zo hoog is.

"We gaan er van uit dat het tijdelijk, dus voor zes maanden zou zijn", zo luidt de brief. "We krijgen de indruk, ook van de mensen van de gemeente die zich met de inrichting van de locatie bezighielden, dat er gerekend moet worden op een opvang voor meerdere jaren."

Kijk hieronder de reportage die NH Nieuws al eerder maakte over de voorbereidingen van woonzorgcomplex Almere in Opperdoes.