Jokelien kookt borsjtsj voor Oekraïne: "Samen soep eten verbindt"

Jokelien Boonstra van ontmoetingscentrum de Sociëteit in Alkmaar is de afgelopen tijd flink aan de kook geweest. Ze heeft ruim tachtig porties borsjtsj gemaakt, alle opbrengst gaat naar slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. "We hopen toch wel ruim duizend euro op te halen", vertelt ze aan NH Nieuws.

Het idee voor de soepactie ontstond twee weken geleden toen ze haar dochter en kleinkinderen bezocht in Georgië. Dat land raakte in 2008 al verwikkeld in een oorlog met Rusland. "In Georgië leeft de oorlog in Oekraïne ontzettend. Toen we daar naar een restaurant gingen zag ik een actie 'make borsjtsj not War'. Toen dacht ik: dat kunnen we hier ook wel doen."

En dus ging Jokelien aan de slag. In een Georgisch kookboek vond ze het recept voor de bietensoep die in veel Slavische landen op het menu staat. "Ik heb het eerst een keer uitgeprobeerd en iedereen vond het lekker, dus toen ben ik aan de slag gegaan."

Moedersoep

Volgens Jokelien past de actie heel erg goed bij ontmoetingscentrum de Sociëteit. "Samen soep eten verbindt. Borsjtsj past daar ook goed bij, want het gerecht wordt ook wel de 'moedersoep' genoemd. In heel veel Oost-Europese landen wordt het gegeten en als je in Georgië bent merk je dat ze daar niet tegen de Russen zijn maar wel tegen de oorlogszuchtige leider."

De soep is tot en met vrijdag voor vijf euro te koop bij ontmoetingscentrum de Sociëteit en wijkcentrum De Eenhoorn in Alkmaar. En dat de borsjtsj in de smaak valt, is te zien in de onderstaande video.