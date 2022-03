Broek in Waterland haalt alles uit de kast voor hun 'Broekraïners'

Anastasiia is blij dat haar broertje en moeder Oekraïne ontvlucht zijn en onderdak hebben gekregen in een tuinhuisje in Broek in Waterland. Zelf woont en werkt ze al vijf jaar in Nederland, nu helpt ze als tolk tussen de Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezinnen in het dorp. Ze is verbaasd over hoe goed er voor haar landgenoten gezorgd wordt door de Broekers, die de nieuwe dorpelingen 'Broekraïners' zijn gaan noemen

Drie weken geleden reden een paar bewoners uit Broek naar de grens tussen Polen en Oekraïne om zelf vluchtelingen op te halen. Samen met een andere organisatie lukte het ze om 46 slaapplekken te vullen, in tuinhuisjes in het dorp.

Op de zolder van de voetbalkantine in het dorp is binnen no-time een ontmoetingsplek en kinderopvang opgezet. De gevluchte kinderen gaan nog niet naar de basisschool, maar kunnen hier wel terecht terwijl hun ouders taalles krijgen van vrijwilligers elders in het dorp. Middelbare scholieren kunnen via via al wel naar school. "Ik ben heel blij dat ze hier zijn in het dorp", zegt Anastasiia.

Frida Pronk regelde in het begin kleding voor de Broekraïners, maar dat ging eigenlijk te hard. "Als je om een zak vroeg, kreeg je er vijf." Er wordt nu meer naar passende kleren en spullen gekeken en wat te veel is gaat naar buurtdorpen of wordt via de kerk verstuurd.

Tandarts Daphne Nellestein heeft zelf ook Oekraïners in haar tuinhuis. Ze heeft er eigenlijk niet over getwijfeld, laat ze weten. Wel wordt ze in die onderneming bijgestaan door vrienden uit haar 'koffie-app'.

Ondertussen kwam de rest van het dorp op stoom. Zo renden schoolkinderen 20.000 euro bij elkaar in een sponsorloop voor het goede doel, zijn er voor de nieuwkomers fietsen, kleren en speelgoed ingezameld en zitten de weekenden vol met paardrijden, voetballen en andere sporten. Maar ook is er psychologische hulp vanuit het dorp en controleert de plaatselijke tandarts alle gebitten.

"Het geeft me een enorm goed gevoel dat we als dorp deze mensen een glimlach kunnen bezorgen"

Ook Irina, die samen met haar nichtje gevlucht is, had niet verwacht dat ze in zo een warm bad terecht zou komen. "We voelen ons echt welkom", zegt ze. Ze is erg blij met de fietsen die worden aangeboden, waardoor ze zich makkelijker kunnen rondbewegen. In de buurtdorpen zitten namelijk bekende Oekraïners.

Voor Frida is dat het grootste geschenk: "Als je ze hier ziet rondfietsen en een hand ziet opsteken met een glimlach, geeft me dat een enorm goed gevoel, dat we als dorp deze mensen een glimlach kunnen bezorgen."