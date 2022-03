Bekende namen op benefiet voor Oekraïne: "Met z'n allen voor een gezamenlijk doel"

Spinvis en Claw Boys Claw zijn de bekendste namen van de in totaal zeven bands die donderdagavond belangeloos zullen optreden in het SkateCafé in Amsterdam Noord. De opbrengst van het benefiet wordt besteed aan noodhulp voor Oekraïne en om het transport te bekostigen om vluchtelingen deze kant op te vervoeren.

Het benefiet vloeit voort uit een duet dat Spinvis twee weken geleden opnam met een Oekraïense zangeres, zo vertelt Bram Swarte van het Amsterdamse platenlabel Excelsior Recordings. "Mensen kunnen dat nummer luisteren door op een betaalknop te drukken en zo te doneren voor Oekraïne. Daar hebben we inmiddels al heel veel geld mee opgehaald." Daarna ging het balletje voor een benefiet rollen. Zo werd organisatie Dutch Civilian Action for Ukraine erbij gehaald én de mensen van het SkateCafé. Het café is zelf ook al langer bezig om geld in te zamelen voor het door oorlog getroffen land.

Benefietavond voor Oekraïne in het SkateCafé

Quote "Het voelt goed omdat iedereen zijn steentje bijdraagt" jordy van der panne, skatecafe

Met het geld dat het SkateCafé wist op te halen is onder meer een bus gekocht waarmee spullen naar Oekraïne konden worden gebracht en waar vervolgens vluchtelingen weer mee terug konden worden genomen. "Het voelt goed omdat iedereen hier zijn steentje bijdraagt", vertelt eigenaar Jordy van der Panne. "Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar toch zijn we gewoon goed bezig." Prijs van de kaarten De kaartverkoop gaat hard, maar bij het schrijven van dit artikel waren er nog enkele toegangsbewijzen beschikbaar. "Er zijn kaarten te koop voor vijftien, vijfentwintig of vijftig euro. Je kunt naar eigen inzicht bepalen wat je wilt betalen", aldus Swarte. "Verder wordt er hopelijk veel bier gedronken en wordt het een mooi feest."