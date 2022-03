Kijk terug: solidariteitsactie voor Oekraïne op de Dam

Volledige toespraak burgemeester Halsema:

Hello Amsterdam!

I want to welcome the members of the international community in Amsterdam, and especially Ukrainians. Both, Ukranians who already live in Amsterdam for a long time, and those who have just arrived. Forced to flee from Putins violence. Welcome! Today, we express our solidarity with you. In Amsterdam. And in Rotterdam, Arnhem and Tilburg. And also, in Rome, Florence, Vienna, Oslo, Marseille, Riga, Helsinki and many other European cities.

No matter where we are from, no matter what language we speak, we unite in shock and rage, when we see the images from Ukraine, filled with grief and pain. And together we salute you for your courage and your humanity. We stand with you! We stand with Ukraine today!

Hallo Amsterdam!

Afgelopen week sprak ik Oekraïense Amsterdammers. Zij slapen niet meer. Verscheurd door zorgen. Over hun familie en vrienden, het lot van hun vaderland. Overdag werken zij met man en macht om hun landgenoten op te vangen, te helpen, te steunen. Twee en een half miljoen mensen hebben al moeten vluchten voor Poetins leger. Ook op dit moment, komen mensen hier aan op het station. Moeders die een kinderwagen voor zich uitduwen, kinderen oververmoeid. Opa’s en oma’s, die hun hele leven hebben moeten achterlaten.

Laten wij sterk zijn, hier in deze stad, in dit land, in Europa. Onze armen openen, ook al gaan we een onzekere tijd tegemoet. Ook al zullen wij de gevolgen van de oorlog voelen. En laten wij vluchtelingen beschermen. Net als de Russische Amsterdammers, die bij ons horen.

De Spaanse dichter Garcia Lorca zei ooit: "Het meest vreselijke van alle gevoelens is het gevoel van gestorven hoop." Dus laten wij hoop bieden. De hoop dat Europa zich verenigt, dat de Europeanen schouder aan schouder staan. De hoop dat het Oekraïense verzet, de helden van Oekraïene, sterker en moediger is dan het Russische leger. De hoop dat de menselijkheid het uiteindelijk wint van geweld en van onderdrukking. Laten wij hoopvol zijn dat het Russische volk de despoot Poetin stopt.

Laten wij hoopvol zijn voor het Oekraïense volk. Laten wij tegen hen zeggen dat de tanks die Kyiv omsingelen, de raketten die Mairiupol en Charkov bestoken, de vrijheid van ons allemaal bedreigen. Laten wij ons aanhoudend en overal in Europa, uitspreken. In een taal die iedereen verstaat. Van democratie, van solidariteit. Van verzet tegen agressie. De taal van hoop. Van Stockholm tot Sevilla, Tallinn tot Turijn, Assisi tot Amsterdam! Oekraïners. Wij staan naast jullie! Zolang als nodig is. Tot Oekraïne veilig is, vrede kent. Tot Oekraine vrij is!