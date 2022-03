Hoorn wacht niet op kabinet en geeft leefgeld aan Oekraïners om geldproblemen te voorkomen

De gemeente Hoorn wacht niet op de leefgeldregeling vanuit het kabinet en heeft daarom alvast besloten om vluchtelingen uit Oekraïne en gastgezinnen tegemoet te komen. De regeling die de Rijksoverheid momenteel opstelt, is naar verwachting pas over drie weken klaar.

"We willen voorkomen dat vluchtelingen of gastgezinnen in afwachting van de regeling in de financiële problemen komen", licht woordvoerder Marieke van Leeuwen het besluit om niet te wachten toe. "Daarom hebben we als gemeente besloten om alvast het leefgeld uit te keren."

In Hoorn worden er inmiddels al ruim 70 Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij inwoners thuis. Een vraag die veel gesteld wordt, is of gastgezinnen een vergoeding van de gemaakte kosten kunnen krijgen.

Leefgeld

De gemeente staat in contact met de vluchtelingen en gastgezinnen over deze regeling. Het gaat om een bedrag van 60 euro per persoon per week, voor zowel volwassenen als minderjarigen. Dit is bijvoorbeeld voor boodschappen of persoonlijke verzorging.

Oekraïense vluchtelingen die bij een gastgezin terechtkomen, krijgen van het kabinet 135 euro leefgeld per week. Met dit geld kunnen zij bijdragen in de kosten, zo stelt het kabinet. De 135 euro is bestemd voor het eerste gezinslid, daarna wordt het bedrag afgebouwd.