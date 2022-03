Illegale bordelen in Amstelveense woonwijk opgerold na meldingen bij politie

Een huis waar niemand staat ingeschreven, maar waar de deur wel wordt platgelopen door 'vreemde mannen.' De politie betrapte vorige week woensdag in twee woningen op heterdaad illegale sekswerkers.

Meedere meldingen zorgden ervoor dat agenten samen met controleurs van de gemeente huizen gingen controleren. Daar troffen zij dus twee sekswerkers aan. De politie laat desgevraagd aan NH Nieuws weten dat de personen niet 'tijdens de daad' zijn betrapt, maar dat er wel hard bewijs is. "Uit alles bleek dat er illegale prostitutie aan de gang was", laat een woordvoerder weten.

In @gemamstelveen treden we samen met politie op tegen illegale praktijken. #leefbaarheidindewijk.

Er is bij de invallen niemand aangehouden. Wel is uit één van de woningen ruim 3.000 euro contant geld in beslag genomen, omdat de sekswerker niet kon verklaren hoe het geld was verkregen.

