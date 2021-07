Illegaal bordeel in Zwanenburg ontruimd

De buurt heeft al maandenlang last van het illegale bordeel. Begin juli was op beelden te zien dat een jonge vrouw, onder begeleiding van een man, wordt opgehaald door een zwart busje. "Dit is wat wij al vanaf april wekelijks zien in onze straat", vertelde de maker van het filmpje toen.

Opgelucht

Het pand blijft nu in ieder geval voor drie maanden gesloten. De buurt is opgelucht en hoopt dat de overlast hiermee afgelopen is. De eigenaar van het pand kreeg de afgelopen twee weken de tijd om het pand zelf te sluiten, maar die tijd is nu voorbij en de huurders van het pand waren nog niet vertrokken.

Verslaggever Niels van Steijn staat samen met buurtbewoners te kijken naar de ontruiming: "Het pijnlijke is dat je de mannen en vrouwen die in het pand zaten niet worden aangehouden en weg kunnen lopen alsof er niks is gebeurd."

Over drie maanden mag het pand weer open, maar bij een volgende overtreding mag de gemeente het pand voor onbepaalde tijd sluiten. De huurders van het pand hebben een kort geding aangespannen tegen de gemeente om de sluiting tegen te gaan, dat dient aankomende woensdag.