Waarom de sluiting van een illegaal bordeel maanden op zich heeft laten wachten

De gemeente Haarlemmermeer en de politie weten al vanaf april dat in een pand aan de IJweg in Zwanenburg een illegaal bordeel zit. Ondanks alle overlast voor de buurt besluit burgemeester Marianne Schuurmans begin juli pas dat zij het pand wil sluiten . Tot ongeloof in Zwanenburg. Want op de vraag waarom het zo lang duurt reageert Schuurmans: "Wij moesten eerst genoeg bewijs verzamelen."

Verhuurder van het pand, Jan Koster, vertelt dat hij het pand sinds april verhuurt aan de huidige 'bewoners'. Maar de huurders gebruiken de woning aan de IJweg voor hele andere doeleinden. Daar komt hij half april achter, nadat hij er door zijn klusjesman op gewezen wordt.

Hardhandig de deur gewezen

"Ik heb gelijk de huur opgezegd. Maar nu, een aantal maanden later zitten ze er nog steeds in. Ik ben half mei naar het pand gegaan en ze vertelt dat ze eruit moesten. Toen werd ik hardhandig de deur gewezen", vertelt hij vandaag voor de camera van NH Nieuws.

Koster: "Ik ben naïef geweest, maar de gemeente heeft ook niet ingegrepen en dat neem ik ze wel kwalijk." Niet alleen Jan Koster is ontevreden over de gemeente, ook buurtbewoners zijn verbolgen over het feit dat zij al maanden in de ellende zitten, zonder dat er iets gebeurt."

Burgemeester Marianne Schuurmans legt uit dat dit zo lang heeft geduurd door het onderzoek dat de gemeente heeft gedaan. "Wij moeten eerst onderzoek doen naar het bewijs om überhaupt binnen te vallen. Dat hebben wij half juni gedaan en toen zijn twee verdachten aangehouden. Daarna zijn wij druk bezig geweest met het opbouwen van een dossier waarin wij genoeg bewijs aanleveren om het pand ook daadwerkelijk te sluiten.

Bureaucratisch geneuzel

Volgens Alex Vooren van Stichting Verhuur Veilig allemaal bureaucratisch geneuzel. Vooren strijdt samen met de stichting tegen woonfraude en ondersteunt verhuurders bij het bestrijden van onder andere illegale bordelen of hennepkwekerijen in huurwoningen. "Dit pand had met iets minder onderzoek al sinds begin juni gesloten kunnen worden. Vaak doen gemeenten hier té lang over waardoor in dit geval Zwanenburg ruim anderhalve maand te lang in de ellende zit."

Verhuurder Koster is blij dat het pand uiterlijk volgende week vrijdag gesloten wordt: "Dit moet stoppen. Niet alleen hier, maar je moet ook voorkomen dat deze huurders een nieuw pand betrekken. Dit moet in heel Nederland stoppen".