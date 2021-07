Zwanenburgers met handen in het haar, sluiten van illegaal bordeel duurt nog 2 weken

"Wij zien al sinds april dat er jonge meiden worden afgezet door een busje en er wordt niks aan gedaan dit tegen te houden." Een pand aan de IJweg in Zwanenburg is ondanks twee aanhoudingen en een aangekondigde sluiting door de burgemeester een bron van angst in het dorp. Volgens buurtbewoners zou de illegale prostitutie en mensenhandel, op verdenking waarvan aanhoudingen werden verricht, nog niet zijn gestopt. Zij maken zich grote zorgen.

Op beelden in handen van NH Nieuws is te zien dat een jonge vrouw, onder begeleiding van een man, wordt opgehaald door een zwart busje. "Dit is wat wij al vanaf april wekelijks zien in onze straat", vertelt de maker van het filmpje. Meerdere buurtbewoners doen vandaag anoniem hun verhaal tegen NH Nieuws.

Pand nog steeds niet gesloten

Eerst de feiten op een rij: half juni hield de politie twee verdachten aan op verdenking van mensenhandel. De politie spreekt over illegale prostitutie in Zwanenburg, maar ook in een pand aan de Jan van Gentstraat in Badhoevedorp.

Beide verdachten, een 40-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Badhoevedorp, zijn inmiddels weer vrijgelaten. "Beide personen blijven wel verdachten en het strafrechtelijk onderzoek loopt", laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

Twee weken geduld

Ruim een week geleden doet de gemeente opnieuw een controle en stuitte daarbij opnieuw op illegale prostitutie. Burgemeester Marianne Schuurmans laat weten het pand te willen sluiten, maar een woordvoerder van de gemeente laat weten dat dit nog niet is gelukt.

"Wij hebben ons te houden aan de termijnen die staan in de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat als de burgemeester een pand wil sluiten er in ieder geval twee weken overheen gaan. In die tijd krijgt ook de eigenaar van het pand nog de mogelijkheid het pand zelf te sluiten."

De eigenaar van het pand laat op zijn beurt weten dat de huurders in ieder geval een deel van de woning verlaten zouden hebben: "Ik ga morgen kijken en als ze echt weg zijn ga ik de sloten vervangen." Maar een oplettende buurtbewoner laat vandaag weten weer verdachte bewegingen te hebben gezien. "Er zat weer zo'n meisje in een auto en er lopen nog steeds mannen over het terrein."