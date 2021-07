'Oude videotheek' nog steeds een illegaal bordeel, burgemeester wil pand sluiten

Ondanks twee aanhoudingen is een pand aan de IJweg in Zwanenburg nog steeds het decor van illegale prostitutie. Dat stelt de gemeente Haarlemmermeer na een nieuwe controle. Burgemeester Marianne Schuurmans wil het pand voor zeker drie maanden sluiten om er voor te zorgen dat het stopt, zo laat ze weten aan NH Nieuws.

Half juni hield de politie twee verdachten aan. Uiteindelijk bleek het om een 40-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Badhoevedorp te gaan. De twee zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar het Openbaar Ministerie verdenkt de twee nog steeds van mensenhandel.

Burgemeester Schuurmans sluit dit pand nu nadat de gemeente voor een tweede keer een controle heeft gehouden. "Vorige week zijn opnieuw meerdere illegale prostituees aangetroffen in het pand", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

De buurt reageert opgelucht op de mogelijke sluiting van het pand. "Ik ben heel blij met dit nieuws", vertelt een mevrouw uit de buurt. "Nu nog maar hopen dat ze wegblijven".

De oude videotheek

Het pand in Zwanenburg deed jarenlang dienst als videotheek en staat nog steeds onder de naam 'Sun en Fun Zonnecentrum en videotheek' ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar wie langs zou komen voor een zonnebank of een dvd komt van een koude kermis thuis. Alle gordijnen zitten dicht en op wat plastic kuipstoelen na is er geen teken van leven.

Naast het pand in Zwanenburg is 8 juni ook een pand aan de Jan van Gentstraat in Badhoevedorp aangemerkt als een plek waar illegale prostituees werken. De burgemeester heeft voor nu alleen de oude videotheek gesloten, dat geldt niet voor het pand in Badhoevedorp.