Illegaal bordeel gesloten in Badhoevedorp, zelfde huurder als bordeel in Zwanenburg

De gemeente Haarlemmermeer heeft een pand gesloten aan de Jan van Gentstraat in Badhoevedorp. Er zou een illegaal bordeel in zijn gevestigd, die nu in opdracht van de burgemeester is gesloten.

De verhuurder van het pand zegt opgelucht te zijn door de sluiting. Hij had het contract met de huurder van het pand al maanden geleden opgezegd, toen hij opmerkte dat de man heel andere bedoelingen met het pand had. De huurder bleef er echter in zitten.

Zwanenburg

Volgens de verhuurder gaat het om dezelfde eigenaar van een illegaal bordeel in Zwanenburg, die afgelopen zomer ook door de gemeente is gesloten. Ook hier had de verhuurder het contract opgezegd, maar bleef de huurder in het pand doorgaan met de illegale acties. De gemeente wist van april al af van het bestaan van het illegale bordeel in Zwanenburg, maar greep pas maanden later in omdat de gemeente eerst nog onderzoek deed.

Overlast

Buurtbewoners van de panden in zowel Zwanenburg als Badhoevedorp klaagden al langer over de illegale prostitutie. Ze zagen auto's af en aan rijden en hadden al meerdere keren geklaagd via de wijkagent en meldlijn Meld Misdaad Anoniem. In juni had de politie daarop meerdere spullen in beslag genomen.