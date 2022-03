Nieuwe glijbaan op De Spetter wordt vanaf volgende maand in gebruik genomen

Het belooft eind volgende maand een groot feest te worden bij zwembad De Spetter in Abbekerk. Niet alleen start op 24 april het nieuwe zwemseizoen, maar ook kan de nieuwe grote glijbaan in gebruik worden genomen. Om de kosten voor de glijbaan te kunnen dekken, werd er een doneeractie gestart. Het benodigde bedrag van 25.000 euro werd binnen drie maanden opgehaald door allerlei mensen uit Abbekerk en omliggende dorpen.

De voorbereidingen voor het plaatsen van de nieuwe circulaire glijbaan zijn al in februari gestart. Toen zag het ernaar uit dat het streefbedrag van een opgezette doneeractie gehaald zou worden.

Met een grote kraan worden de onderdelen één voor één op hun plaats gezet. Afgelopen vrijdag stond de eerste bocht op zijn plek. In totaal telt de glijbaan drie bochten. Hij moet gereed zijn voor de opening van het zwembad, dat op 24 april plaatsvindt.

"Met deze glijbaan hopen we ook extra dagjesmensen te trekken", vertelde Wytske Coevert-De Vries eerder. "We hebben al een kleine glijbaan, die in het ondiepe bad uitkomt. En een hoge duikplank, maar daar gaat niet iedereen van af. We hebben met deze actie gemerkt dat er veel enthousiasme is onder de mensen. Daar zijn we heel blij mee."

Afgekeurd

De oude glijbaan werd twee jaar geleden afgekeurd, omdat die te oud en onveilig zou zijn. Als alternatief wilde het zwembad in Abbekerk een nieuwe en grotere glijbaan, waar ook oudere kinderen vanaf kunnen glijden.

In december van het afgelopen jaar werd een doneeractie gestart. Niet alleen mensen uit Abbekerk, maar ook inwoners van omliggende plaatsen verzonnen acties en zamelden geld in om dit te realiseren. Twee weken geleden maakte de sponsorcommissie van het zwembad bekend dat het benodigde bedrag was ingezameld.

"Hartverwarmend", noemde Wytske Coevert-De Vries de actie. "Voordat we met de actie gestart waren, kregen we veel opgetrokken wenkbrauwen van mensen die zich afvroegen of het wel verstandig was om in december een crowdfundingsactie te starten. Maar zoals je ziet, hebben we een hoop respons gekregen."

Grote schoonmaak

Medewerkers van het zwembad zijn op dit moment druk bezig om De Spetter op het komende seizoen voor te bereiden. Niet alleen is het zwembad volledig leeggepompt om alle tegels goed te kunnen reinigen, maar ook het terras en het straatwerk voor de nieuwe grote glijbaan werden aangepast.

Aankomende zaterdag start het zwembad de volgende fase van de grote schoonmaak. Dan worden onder andere de kiosk, kleedkamers en toiletruimte onder handen genomen.