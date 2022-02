Zwembad De Spetter in Abbekerk heeft geld voor nieuwe glijbaan bijna binnen

Zwembad De Spetter in Abbekerk krijgt vanaf dit jaar een nieuwe grote glijbaan. Het benodigde bedrag van 25.000 euro is bijna bij elkaar verzameld, vertelt Wytske Coevert-De Vries, die zich bezighoudt met de sponsorcommissie van het zwembad. "De eerste grote hobbel is nu genomen, dus die glijbaan gaat er komen!"

De oude glijbaan van het zwembad in Abbekerk is sinds de zomer van 2020 afgekeurd en kan niet meer gerepareerd worden. Daarom startte De Spetter in december een doneeractie, om zo geld op te halen voor een nieuwe glijbaan, waar jong en oud vanaf kunnen glijden.

Met een bedrag van 25.000 euro zouden de werkzaamheden gestart kunnen worden. Dit bedrag is, binnen bijna twee maanden na de start van de inzamelingsactie, al binnen. "We hebben hier heel hard aan gewerkt", licht Wytske toe.

Wytske vervolgt: "Voordat we met de actie gestart waren, kregen we veel opgetrokken wenkbrauwen van mensen, die zich afvroegen of het wel verstandig was om in december een doneeractie op te zetten. Maar we hebben een hoop respons gekregen uit Abbekerk en ook uit de omliggende dorpen."

Inzamelingsacties

De sponsorcommissie van het zwembad heeft in de afgelopen tijd allerlei bedrijven uit de regio benaderd om bij te dragen aan de nieuwe glijbaan. Ook fondsen in de regio werden aangeschreven. "Maar het zijn soms de kleine dingetjes die het doen", vertelt Wytkse over de acties die door kinderen en volwassenen op werden gezet.

Zo gingen een aantal kinderen in Twisk met een skelter langs de deuren om lege flessen in te zamelen, waarmee 120 euro voor de nieuwe glijbaan werd opgehaald. Ook gaf een jongen geld uit zijn fooienpot aan het zwembad, dat hij aan het einde van het jaar had opgehaald voor het rondbrengen van kranten.

