Zwembad De Spetter gaat voor nieuwe grote glijbaan en start doneeractie

Zwembad De Spetter in Abbekerk heeft zichzelf als doel gesteld om volgend jaar een nieuwe, grote glijbaan te plaatsen voor kinderen en volwassenen. Het zwembad moest vorig jaar afscheid nemen van de oude glijbaan en is een doneeractie gestart om de nieuwe te bekostigen. Inmiddels is al meer dan 3.000 euro opgehaald.

Buitenzwembad De Spetter is iedere dag geopend en wordt alleen door vrijwilligers gerund. Deze tijd vindt het grote onderhoud aan het bad en het terrein plaats. Voor volgend jaar willen de vrijwilligers het bad nog leuker maken, door het plaatsen van een nieuwe glijbaan.

"Onze eerdere glijbaan was klein en oud", zegt Wytske Coevert - de Vries van het zwembad. "Deze stond er al jaren en is afgelopen zomer afgekeurd. We konden hem ook niet meer laten maken. We hebben ook een andere kleine glijbaan die in het ondiepe uit komt, maar die is alleen voor jonge kinderen."

Het buitenzwembad is niet alleen in trek bij mensen uit Abbekerk en Lambertschaag. Ook uit de wijdere omgeving komen mensen naar het zwembad toe om te zwemmen en bijvoorbeeld van de hoge duikplank af te springen. "Deze is ook erg populair", vertelt Wytske.

Doneeractie gestart

Om de nieuwe glijbaan en de grond- en installatiewerkzaamheden te kunnen bekostigen zijn de vrijwilligers een doneeractie gestart. "Mensen kunnen al vanaf vijf euro doneren", legt Wytske uit. "Maar ook grotere bedragen zijn erg welkom."

En wie meer doneert voor de nieuwe glijbaan krijgt daar ook nog eens iets voor terug. Zo kunnen mensen een jaarabonnement krijgen bij een bepaald bedrag, en kunnen donateurs hun naam later terugzien bij het zwembad. "We willen in het komende jaar een speciale muur plaatsen, waarop de namen van de donateurs terugkomen", vertelt Wytske. "Zo kan iedereen in de toekomst zien wie mee heeft geholpen aan de nieuwe glijbaan."

Zo moet de nieuwe glijbaan er uitzien. De tekst gaat verder onder de afbeelding.