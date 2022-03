Crowdfunding volbracht: De Spetter in Abbekerk heeft 25.000 euro voor nieuwe glijbaan binnen

"Hartverwarmend", reageert Wytske Coevert van de sponsorcommissie op het behaalde bedrag. Samen met Cinthia Veltman startte zij drie maanden geleden een crowdfundingsactie en met succes. "Voordat we met de actie gestart waren, kregen we veel opgetrokken wenkbrauwen van mensen die zich afvroegen of het wel verstandig was om in december een crowdfundingsactie te starten", blikt Coevert terug. "Maar zoals je ziet, hebben we een hoop respons gekregen uit Abbekerk, maar ook uit de omliggende dorpen."

Glijbaan afgekeurd

Het bestuur van J.C. De Bunker – het plaatselijke jongerencentrum van Abbekerk – doneerde haar fooienpot, inwoners brachten samen tientallen lege flessen en kratten naar de supermarkt en lokale ondernemers maakten geld over. En daarmee gaat de teller zelfs over de 25.000 euro heen.

Twee jaar geleden werd de oude rode glijbaan bij het zwembad na jaren trouwe dienst afgekeurd. Het was stuk en moest vervangen worden. Om de nieuwe glijbaan en de grond- en installatiewerkzaamheden te kunnen bekostigen, startten vrijwilligers van het zwembad een crowdfundingsactie.

Het streven is om de nieuwe 'circulaire glijbaan' voor de opening te plaatsen. Naar verwachting gaat het zwembad in de meivakantie open.