Manodj B. en zijn vader eind mei voor de rechter in moordzaak van vermiste Sumanta

Horinees Manodj B. en zijn vader Dwarka B. staan op 30 mei en 7 juni voor de rechter in de moordzaak van de vermiste Sumanta Bansi. Dat werd duidelijk tijdens de laatste tussentijdse zitting tegen Manodj B.

Hij was zelf niet aanwezig in de rechtbank. En zijn advocaat Peter Plasman werd vervangen door een kantoorgenoot. Tot nu toe ontkent hij iedere betrokkenheid bij de vermissing. Al ruim vier jaar is Sumanta spoorloos.

Ze verbleef op dat moment (in 2018) bij het gezin van Manodj B. Ze was op dat moment zwanger van hem. Bij een eerdere zwangerschap zou ze onder druk abortus hebben laten plegen, maar vlak voor haar vermissing liet ze weten dat niet nogmaals te willen.

Volgens het OM heeft Manodj de toen 22-jarige vrouw doodgestoken en het lichaam hebben laten verdwijnen. Dat zou onder meer blijken uit afgeluisterde gesprekken. Al meerdere malen is er gezocht naar het lichaam van Sumanta. Eerder in het Robbenoordbos in Wieringerwerf en de laatste keren in recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude. Maar allemaal zonder succes.

Nabestaanden willen duidelijkheid over andere verdachten

Tijdens de vorige zitting werd bekend dat de vrouw van Manodj B. en zijn broer wegens gebrek aan bewijs niet meer als verdachten worden gezien. Iets dat vraagtekens oproept bij de familie van Sumanta, legt hun advocaat Priya Soekhai uit.

"Ik heb om de stukken gevraagd. Het Openbaar Ministerie heeft me op het hart gedrukt dat er geen bewijs is. Maar ik wil dat zelf ook graag lezen. Want als wij het anders zien kan ik een artikel 12 procedure starten." Door zo'n procedure moet het gerechtshof opnieuw naar de zaak kijken en kan het OM gedwongen worden de broer en vrouw van B. alsnog te vervolgen.

Duidelijkheid over strafeis

Tijdens de zesde tussentijdse zitting bleek dat er alleen nog gewacht wordt op uitslag van extra forensisch onderzoek. Niets staat de gezamenlijke inhoudelijk behandeling tegen Manodj en vader Dwarka B. nog in de weg. En dus zal er tijdens de zittingsdagen op 30 mei en 7 juni duidelijk worden welke straf de officier van justitie zal eisen tegen beide mannen.

"De familie is blij, en de ouders zullen ook vanuit Suriname naar Nederland komen voor de rechtszaak. Maar vooral willen ze antwoorden. Want ze hopen nog steeds dat Sumanta ooit gevonden wordt."

In tegenstelling tot andere zittingen werd door de advocaat van Manodj B. geen verzoek gedaan om hem tot de rechtszaak vrij te laten. Hij zit nu ruim een jaar in voorarrest, maar blijft dus vastzitten tot in ieder geval de inhoudelijke behandeling.