Vrouw en broer van Manodj B. geen verdachten meer in moordzaak vermiste Sumanta

Sumanta verdween in februari 2018 van de aardbodem. Ze studeerde in Nederland, en woonde in Hoorn bij het gezin van Manodj B. Op het moment van de verdwijning was ze zwanger van de hoofdverdachte, voor de tweede keer. Ze zou onder druk de eerste keer abortus hebben laten plegen, maar was dat nu niet van plan.

Ook verdacht van verdwijnen lichaam

Volgens het OM heeft Manodj de toen 22-jarige vrouw doodgestoken en het lichaam hebben laten verdwijnen. Dat zou onder meer blijken uit afgeluisterde gesprekken. Al meerdere malen is er gezocht naar het lichaam van Sumanta. Eerder in het Robbenoordbos in Wieringerwerf en de laatste keren in recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude. Maar allemaal zonder succes.

Ook vader van de verdachte Dwarka B. zou een rol bij de verdwijning hebben gespeeld. Hij zit niet vast, maar is nog wel verdachte. Hoe het met die zaak verder gaat is nog onduidelijk. De officier van justitie zei dat ze pas in de komende maanden een besluit nemen of die zaak tegelijk kan dienen met die van zijn zoon. Of dat het apart wordt behandeld.