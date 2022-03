Postma nu ook formateur: 'Geen beloftes, maar we proberen vóór de zomer klaar te zijn'

Bastiaan Postma is na een extreem snelle ronde als informateur nu ook aangewezen als formateur in Huizen. De VVD'er had vijf dagen na de verkiezingen al een advies klaar over welke partijen aan tafel moesten. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag blikt Postma terug op zijn informateurschap en vooruit op zijn formateurschap.

De grootste partij van het dorp na de gemeenteraadsverkiezingen, de VVD, mocht de eerste stap zetten in het formeren van het college. Daarvoor besloot de partij Bastiaan Postma te benaderen. Postma is een bekende VVD'er in 't Gooi, zo is hij secretaris van het zogenoemde VVD Netwerk het Gooi en is schaduwfractielid in Huizen.

Dus toen lijsttrekker Roland Boom zijn partijgenoot vroeg informateur te worden was de keuze snel gemaakt. "Ik ben bekend met de politieke verhoudingen in Huizen, maar stond niet op de lijst. Ik heb een bestuursfunctie, dus sta er iets meer vanaf", legt Postma uit.

5 dagen

Na maar liefst vijf dagen had Postma zijn advies klaar: de PvdA eruit en Leefbaar Huizen erin. Deze partij gaat nu met het CDA, D66 en de VVD aan tafel om een coalitie te vormen. "Na het eerste rondje gesprekken leek het beeld aardig duidelijk en dan heeft het weinig zin om nog een rondje te doen."

De keuze voor Leefbaar Huizen in plaats van de PvdA is een logische volgens Postma. Je ziet dat landelijke partijen teruglopen en lokale partijen opkomen. Dat zie je ook in Huizen. Dat is een reden om te zeggen dat zo'n lokale partij vertegenwoordigd moet zijn in het college."

Formateur

Nu is Postma ook formateur geworden en schuift hij aan om de collegevorming tot een goed einde te brengen. "Als het eerste rondje bij iedereen goed valt, is het wel handig om met die opgedane kennis het tweede rondje te doen."

Gemiddeld duren collegevormingen in Nederland steeds langer. In 2018 duurde een gemiddelde collegevorming 64 dagen. Of Postma hieronder kan blijven durft hij niet te zeggen. "Wel proberen we de vaart erin te houden, maar ook zorgvuldig te zijn. Ik ga geen beloftes doen, maar we proberen vóór de zomer klaar te zijn."

Luister het hele interview terug via deze link.