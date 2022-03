Huizen gaat razendsnel aan de slag: politieke partijen stellen al informateur aan

De inkt van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is net droog, maar in Huizen pakken ze meteen door. De eerste stap richting een nieuwe coalitie is al gezet: Bastiaan Postma is benoemd als informateur.

Direct na de bekendmaking van de voorlopige uitslag van de verkiezingen is de 41-jarige Postma aangewezen als informateur. Hij is gevraagd om te polsen wat de politieke mogelijkheden zijn voor een nieuwe coalitie.

Die vraag kwam van VVD-lijsttrekker en huidig wethouder Roland Boom. Hoewel de VVD fors verloor in Huizen, bleven de liberalen nipt de grootste partij. Traditiegetrouw neemt de partij met de meeste stemmen het voortouw in het (in)formatieproces.

Postma's opdracht is om goed in beeld te brengen hoe de tien politieke partijen de verkiezingsuitslag interpreteren. In de komende dagen zit hij al om tafel met vertegenwoordigers van alle partijen. Het is de bedoeling dat Postma op korte termijn al met een adviesrapport komt.

Startpunt

Deze gesprekken zijn het startpunt om te inventariseren welke coalitiemogelijkheden er zijn in Huizen. "Daarbij dient rekening gehouden te worden met de uitslag van de verkiezingen", luidt de uitleg.

Momenteel bestaat de coalitie uit VVD, D66, PvdA en CDA. Van deze vier heeft alleen D66 met 0,4 procent een klein plusje gescoord. De andere hebben ten opzichte van 2018 verlies geleden. Leefbaar Huizen mag zich met 5 procent (één zetel extra) de grote winnaar noemen.

Postma is geen onbekende in de Huizer politiek. Sinds 2018 is hij lijstopvolger en lid van de jaarrekeningencommissie namens de VVD. Tevens is hij bijvoorbeeld nog bestuurslid van de VVD het Gooi.