Politiek Huizen stoomt door, nieuw college met Leefbaar Huizen staat al in de steigers

In Huizen laten ze er totaal geen gras over groeien. Vijf dagen na de gemeenteraadsverkiezingen is informateur Bastiaan Postma al klaar en gaan vier partijen, waaronder winnaar Leefbaar Huizen, proberen een nieuwe coalitie te vormen.

NH Nieuws

Zoals het er nu uitziet, gaan de drie huidige coalitiepartners VVD, D66 en CDA door. Zij kijken de komende periode of ze met Leefbaar Huizen de gemeente de komende jaren kunnen gaan besturen. Daarmee wordt de PvdA , die samen met GroenLinks beschouwd wordt als de 'belangrijkste' verliezer, nu verwezen naar de oppositiebanken. Wat op zich opmerkelijk is, aangezien de VVD procentueel het grootste verlies heeft geleden en net zoals de andere twee partijen een zetel inlevert. Wel kregen de liberalen de meeste stemmen. Goede basis Een coalitie van deze vier politieke partijen is breed in Huizen. Het kwartet heeft 15 van de 27 zetels: 5 voor de VVD, 4 voor Leefbaar Huizen en 3 voor D66 en het CDA. Op basis van de gesprekken die informateur Postma heeft gevoerd met alle tien partijen, is dit de formatie die rechtdoet aan de verkiezingsuitslag én een goede basis is voor de komende collegeperiode.

Quote "Ik ben blij dat op basis van de gesprekken een helder beeld voor het vervolg kan worden bepaald" informateur bastiaan postma

Uit Postma's verslag blijkt dat bovengenoemde coalitie een abc'tje is. Voor veel partijen is het 'logisch' dat CDA en D66 verdergaan in het college. Zij behouden hun drie zetels. De VVD is en blijft de grootste partij. Verder is er de duidelijke wens om tenminste met één lokale partij te gaan besturen. Dat wordt dus Leefbaar en niet Dorpsbelangen Huizen, omdat zij procentueel meer stemmen hebben. Al wint Dorpsbelangen Huizen eveneens één zetel en bezet zij straks ook vier stoeltjes in de raadszaal. Duidelijke route Postma zegt dat alle gesprekken op het raadhuis met de politieke vertegenwoordigers constructief zijn geweest. Maar bovenal schetstsen zij hem een duidelijke route. "Ik ben blij dat op basis van de gesprekken een helder beeld voor het vervolg kan worden bepaald", aldus de man die woensdagavond al door de VVD gevraagd werd de informatieklus op zich te nemen. Onderwerpen die de partijen als belangrijk beschouwen zijn woningbouw, de toekomstbestendigheid van het Huizer Museum, de financiële positie van de gemeente Huizen en hoe invulling te geven aan de cultuurverandering die nodig is binnen de ambtelijke organisatie. Dit zijn vier bepalende, inhoudelijke punten voor de te starten onderhandelingen, geeft Postma nog aan. Historisch laag In zijn korte rapport besteedt Postma eveneens aandacht aan de historisch lage opkomst. Landelijk lag het percentage net iets boven de 50 procent. In Huizen lag dit wel wat hoger met net geen 55 procent, maar de partijen in het vissersdorp spreken onafhankelijk van elkaar van een 'zorgelijke ontwikkeling'. "De dalende belangstelling voor en/of betrokkenheid bij het lokale bestuur vraagt nadrukkelijk de aandacht van college en raad in de komende raadsperiode", aldus de informateur.