Stormram Brian Brobbey kan voor Jong Oranje geen doorbraak forceren tegen Bulgarije

Jong Oranje heeft geen gaatje in de muur van Jong Bulgarije kunnen vinden. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi speelde in de EK-kwalificatiewedstrijd in Sofia doelpuntloos gelijk en kwam vlak voor tijd nog met de schrik vrij: 0-0.

Op het stroeve veld in het Slaviastadion in Sofia had Jong Oranje het moeilijk. De beloften zochten veelvuldig de aanval, maar de doelman van de thuisploeg werd niet zwaar op de proef gesteld. Het baltempo lag te laag en door veelvuldig balverlies, kwam Oranje niet verder dan schoten uit de tweede lijn.

De grote kansen deden zich pas na de rust voor en dan wel in het voordeel van Jong Bulgarije. Op een vlammend schot van Valentin Ankov kon oud-Ajax doelman Kjell Scherpen maar net redding brengen. Aan de andere kant kreeg Daishawn Redan nog een grote kans uit de rebound van een schot van Ajacied Kenneth Taylor.

Met Brian Brobbey als invaller hoopte Jong Oranje wat extra stootkracht in te brengen. Na een goede loopactie schoot hij vrijwel direct in het zijnet en vlak voor tijd had Brobbey nog een grote kans, maar hij vergat af te drukken. In de absolute slotfase ontsnapte Jong Oranje, omdat de Bulgaren drie uitgelezen kansen hielden. Scherpen stond zijn mannetje en hield zijn doel schoot: 0-0.

EK-kwalificatie

Door het gelijkspel komt Jong Oranje op veertien punten. Koploper Jong Zwitserland gaat aan kop met negentien punten en een wedstrijd minder gespeeld. Aanstaande dinsdag speelt Jong Oranje in Deventer tegen de Zwitsers. De groepswinnaars en de beste nummers twee gaan naar het EK.

Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Van Ewijk, Van den Berg, Kasanwirjo, Bakker; Reis (Taylor/35), Timber (Summerville/84), Ekkelenkamp, Gravenberch; Redan (Brobbey/73), Zirkzee