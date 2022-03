Jong Oranje-international Daishawn Redan zal NH Sport nooit vergeten

Inmiddels is Daishawn Redan Jong Oranje-international, maar veertien jaar geleden mocht hij voor NH Sport nog de kijkersvraag stellen aan Ajacied Urby Emanuelson. "Zeker zegt NH mij wat. Dat was een hele mooie video", aldus een stralende Redan.

De aanvaller komt deze week in actie voor Jong Oranje, dat speelt tegen Jong Bulgarije en Jong Zwitserland. Dit alles voor de kwalificatie voor het EK. "Wij weten wat ons te doen staat, maar het komt wel goed", blikt een zelfverzekerde Redan vooruit.

Jong Oranje-speler Daishawn Redan over de komende wedstrijden - NH Nieuws

Terugkeer bij Ajax?

In de jeugd van Ajax schitterde Redan. Toch verliet hij Ajax al op jonge leeftijd en ging hij naar Chelsea. Via de Engelse club staat hij nu inmiddels onder contract bij het Duitse Hertha BSC. Dit seizoen wordt hij verhuurd aan PEC Zwolle.

Hij is vastberaden om in Duitsland te slagen, maar ooit terugkeren naar Ajax ziet Redan wel zitten. "Ik ben een Amsterdammer dus Ajax zit in mijn hart. Wie weet kom ik ooit voor Ajax te spelen."

NH Sport was aanwezig bij het trainingskamp van Jong Oranje en maakte bovenstaande reportage.